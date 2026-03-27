日経225先物は11時30分時点、前日比380円安の5万2840円（-0.71％）前後で推移。寄り付きは5万2520円と、シカゴ日経平均先物（5万2145円）にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まった。現物の寄り付き時に5万2890円まで下落幅を縮めた後は中盤にかけて下へのバイアスが強まり、5万2230円まで下げる場面もみられた。ただし、中盤以降はショートカバーを交えた切り返しをみせると、寄り付き直後につけた高値を突破し、