◇米男子ゴルフ下部ツアークラブカー選手権第1日（2026年3月26日ジョージア州ランディング・ゴルフ＆アスレチックC＝7185ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、石川遼（34＝CASIO）が7バーディー、1ボギーの66で回り首位と5打差の10位で発進した。杉浦悠太（24＝フリー）は69で48位。大西魁斗（27＝フリー）は71で103位と出遅れた。