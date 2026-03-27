ポケモンセンターの公式サイトが27日に更新され、一部店舗で3月に開催予定だったイベントを中止することを発表した。ポケモンセンターでは、きのう26日に東京・池袋の商業施設「サンシャインシティ」内にある「ポケモンセンターメガトウキョー」で刺殺事件が起きていた。【Xより】池袋のポケモンセンターで事件発生「スタッフの心身のケアを最優先」臨時休業の全文開催中止になるのはポケモンセンターヨコハマで27日に開催予