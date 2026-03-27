ダイヤモンドバックスとの開幕戦に先発したドジャース・山本。2年連続の開幕投手を務めた＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは26日、各地で本格的にシーズンが始まり、ドジャースの山本はロサンゼルスでのダイヤモンドバックス戦に先発して6回を投げ、5安打2失点で昨季に続いて開幕戦で勝利投手になった。2度目の開幕投手白星は、野茂に続いて日本選手2人目。「1番・指名打者」で出場した大谷は一回の第1打席