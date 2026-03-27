女優の細川直美が26日に自身のアメブロを更新。数日間自宅に滞在していた母親が帰宅したことを報告し、母への想いや自身の将来に向けた前向きな決意をつづった。【映像】細川直美、結婚記念日に夫・葛󠄀山信吾との2ショットを披露この日、細川は「数日前から我が家に滞在していた母が 自宅に戻りました」と切り出し、「少しの間でしたが、密な時間を一緒に過ごす事が出来て嬉しいひとときでした」と、充実した親子の時