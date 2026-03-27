タレントの若槻千夏（41）が26日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。自身の恋愛について語った。トークは興味のない異性からの誘いにどう対応するかで展開。「私は、この人もしかしたら私のこと好きになりそうかもって感じれるタイプなの。だから2人とかで誘われたら、好きにならない約束できますかって」伝えると明かした。「そうすると、（自分の中で）絶対にないってことが相手