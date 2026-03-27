三笠宮家の彬子さまが愛犬にまつわる著書の出版記念イベントに出席されました。著書「飼い犬に腹を噛まれる」の出版記念トークイベントに出席された彬子さま。胸元には犬のブローチがあしらわれています。彬子さまは「（タイトルについて）どういうこと？と思って手に取ってくださる方も増えるかなと思いまして」と語られました。2025年9月に発売されたこのエッセイは、ほかの子犬を抱く彬子さまの姿を見てかみついてきた愛犬「左