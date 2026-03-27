Snow Manの“江戸川出身トリオ”佐久間大介、渡辺翔太、宮舘涼太による初の冠番組『Snow Man 佐久間 渡辺 宮舘の江戸川会』（TBS系）が、4月3日22時より放送決定。同日19時から3時間スペシャルで放送される『それSnow Manにやらせて下さいSP』に続き、Snow Manが“4月最初のTBS金曜日の夜”を4時間にわたって盛り上げる。【写真】 佐久間大介・渡辺翔太・宮舘涼太が地元で大盛り上がり！東京の下町・江戸川区出身のSnow Man佐