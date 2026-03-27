藤井聡太王将に永瀬拓矢九段が挑戦するALSOK杯第75期王将戦七番勝負（日本将棋連盟主催）は、両者３勝で迎えた最終第７局が３月25日（水）・26日（木）に関西将棋会館で行われました。対局の結果、角換わり腰掛け銀のねじり合いから抜け出した藤井王将が89手で勝利。１勝３敗からの３連勝で劇的な防衛を飾るとともに、王将５連覇を達成しています。○２連続でしのいだカド番この３週前に行われた第６局では相掛かりから村田システ