【Amazon：ASUSゲーミング製品「ROG」シリーズ セール】 セール期間：3月27日0時～4月9日23時45分 ROG Harpe II Ace Amazonにて、ASUSのゲーミング製品「ROG」シリーズがセール価格で販売されている。セール期間は4月9日23時45分まで。 本セールでは、2.4GHzワイヤレスゲーミングイヤホン「R55ES ROG CETRA TWS SPEEDNO