山下智久が主演する映画『正直不動産』（5月15日公開）より、11年ぶりの映画出演となる吹石一恵が演じるトマト農園の地主・道畑早苗や、KEY TO LIT・岩崎大昇が演じるミュージシャン・山口ヒロトなどを捉えた新場面写真が解禁された。【写真】11年ぶりに映画出演！吹石一恵の出演シーンも公開本作は、ひょんなことから“うそがつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファース