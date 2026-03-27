山崎賢人が主演する映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』より、本作のキーパーソンで謎に包まれていたアシリパのアチャ（アイヌ語で「父」）・ウイルク役の井浦新のインタビュー映像（※ネタバレを含む）、ウイルクとアシリパ、ウイルクとインカラマッなど思い出カットも多数公開された。【動画】ウイルク役の井浦新がここでしか聞けない“ゴールデンカムイ愛”を語り尽くす！インタビュー映像シリーズ累計3000万部（202