女優の當真あみが26日にInstagramを更新。スーツ姿を披露すると、ファンから「かっこいい」の声が相次いだ。【写真】撮影のため真夏にセーター＆マフラーを身に付けた當真あみ當真が投稿したのはファッション誌『25ans』（ハースト婦人画報社）からのソロショット。写真にはBURBERRYのスリーピーススーツを着た當真の凛々しい姿が収められている。投稿の中で彼女は「普段こんなかっこいい衣装を着ることがないので、一番お気に