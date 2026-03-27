4月2日発売の「ESSE」（扶桑社）5月号にSixTONESの京本大我が登場。猫のようにゆるっと過ごす美麗な撮り下ろし写真と、その姿と相対するかのようにストイックな裏側に迫るインタビューが掲載される。【写真】京本大我、ぬいぐるみを抱えてリラックス「ESSE」5月号に登場2026年はSixTONESのリーダーも務め、「時間の使い方」にも変化が訪れたと話す、京本。5月4日からスタートする主演ドラマ『憧れの作家は人間じゃありません