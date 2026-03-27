Da-iCE・工藤大輝が初めてトータルプロデュースを手がけるガールズコレクティブ「Re:inc.」（読み：リンク）が、本日より始動した。Re:inc.はダンス＆ボーカルを中心に活動する5人と、映像・デザインなどのクリエイティブワークに特化した2人からなる、計7人で構成されている。パフォーマンスメンバーは、LIKO、SAKI、NENE、VALE、RANAの5人だ。メンバー全員が20歳を超えているが、幼少期からダンスやボーカルのトレーニングを積み