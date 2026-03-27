女性３人組グループ「ＳＰＧ（ＳｍａｌｌＰｏｗｅｒｆｕｌＧｉｒｌｓ）」が２７日、都内で行われた韓国発のアイスバー「ベロベロバー」（３１日発売）の会見に出席した。ＳＰＧは身長１５０センチ以下のＴＯＭＩ（十味、１４９センチ）、ＭＩＹＵ（岸みゆ、１４５センチ）、ＨＩＮＡ（姫野ひなの、１４８センチ）で構成されるアイドルグループ。「小さいって、最強。」がコンセプトで、ＳＮＳの総フォロワー数は３３５万人