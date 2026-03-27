◆センバツ第９日▽準々決勝中京大中京２―１八戸学院光星（２７日・甲子園）準優勝した１２年春以来となる２度目の４強入りを目指した八戸学院光星（青森）は、中京大中京（愛知）に接戦で敗れた。試合は初回に両チーム１点ずつ取り合う展開でスタート。八戸学院光星は５回に安打に暴投などが絡んで１死三塁のピンチを背負い、中犠飛で勝ち越しを許した。６回からは「４番・ＤＨ」で先発出場していた北口晃大（３年）が、