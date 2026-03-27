◆米男子プロゴルフツアーヒューストン・オープン第１日（２６日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝７４７５ヤード、パー７０）第１ラウンドが行われ、金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は２バーディー、３ボギーで１オーバーの７１で回り、９３位と出遅れた。トップと８打差。平田憲聖（エレコム）は１バーディー、５ボギーで５オーバーの７５と崩し、１２４位で発進した。６３をマークしたポール・ウェリング