姉にＧ１ホースのレシステンシアを持つ良血馬のバルセシート（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）はチャーチルダウンズＣ・Ｇ３（４月４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）に参戦予定。僚馬のレザベーション（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父ダノンプレミアム）はニュージーランドＴ・Ｇ２（４月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル）に向かう。