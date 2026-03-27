西城秀樹のオリジナルアルバム復刻企画第10弾として、新たに3作品が本日発売された。今回発売されたのは、1991年に発売された織田哲郎プロデュースによる西城秀樹のオリジナルアルバムとしては最後の作品となり、テレビアニメ「ちびまる子ちゃん」の2代目のエンディング曲として現在も多くの人に愛されている楽曲「走れ正直者」も収録されている『MAD DOG』、1994年から1999年に発売されたシングルのB面から厳選した16曲を収録した