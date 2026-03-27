２００４年頃に「ヒロシです…」の自虐ネタで大ブレイクした、お笑い芸人のヒロシ（５４）が愛車を披露し、反響が寄せられている。バイク好きで知られるヒロシは２７日までにインスタグラムで「完全に俺色に染めてやったぜ！！」とつづり、ブルーと白でさやわかにカラーリングした車体を公開。「春が楽しみじゃ！塗装は千葉のスプレーマンさん」と記した。ヒロシは昨年６月にハーレーに乗る姿をアップし、「俺色に染めてい