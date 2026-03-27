開幕戦限定…金色がちりばめられた世界一ユニホーム米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）に本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦を迎えた。大谷翔平投手や山本由伸投手がこの日着用したユニホームは、昨季の世界一を記念した特別デザイン。NHK中継などで目にした日本のファンからは驚きの声が並んだ。ドジャースの選手が着用したユニホームは、胸のチームロゴや背ネーム、背番号に金色の縁どりが施されている。袖