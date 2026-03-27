奥田民生が5月27日、ライブBlu-ray『名盤ライブ「30/奥田民生」＠LINE CUBE SHIBUYA』をリリースすることが発表となった。本日3月27日正午より購入予約受付がスタートした。同ライブ映像作品は、遡ること30年前の1995年にリリースされた2ndアルバム『30』を、CD収録曲順通りにライブで再現する企画＜名盤ライブ「30/奥田民生」＞全4公演のうち、2025年12月11日開催のファイナル公演を収録したものだ。ライブ本編の12曲に加え、配信