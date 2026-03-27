50周年を迎える京都市の「太秦映画村」。これまでの「東映太秦映画村」から名前も変わり、28日にリニューアルオープンする。現在、段階的なリニューアルの最中で、今回はその第1期となる。 【写真】“R-18”リアルな拷問部屋がすごい！これぞオトナ時間の楽しみ 今回の目玉は、閉園時間が17時00分から21時00分までに延長され、夜限定のイベントには「R18」の、大人向けが加わったこと。「丁半博打」「大人