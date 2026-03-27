テレビ東京の竹崎由佳アナウンサーが27日、自身のインスタグラムを更新。担当していたWBS(ワールドビジネスサテライト)を卒業したことに思いを明かした。 【写真】ドレスアップした姿も素敵な竹崎由佳アナ 「昨夜の放送をもってWBSを離れることになりました。」と投稿。「1年半前、スポーツ番組から報道番組に移ってすぐの頃、新人に戻った気分で0から勉強しようと心に決めたのがついこの間のことのようで