神戸戦で車いす席を除く全席種がソールドアウトになったファジアーノ岡山は3月27日、4月5日にJFE晴れの国スタジアムで開催される明治安田J1百年構想リーグのヴィッセル神戸戦において、車いす席を除く全席種のチケットが完売したと発表した。4月5日の14時にキックオフが予定されているホーム神戸戦。発表によると、同試合のチケットは本日付で完売となり、これに伴い、試合当日はいずれの席種においても当日券の販売は行われな