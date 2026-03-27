県内で去年1年間に、警察に届けられた落とし物の件数は、最も古いデータの2008年のおよそ2.3倍となり過去最多となりました。県警によりますと、去年、落とし物を拾った人が警察に届け出たのはおよそ22万7000件となり前の年よりおよそ1万7000件増えました。これは、比べられる最も古いデータの2008年のおよそ2.3倍で、過去最多となっています。中でも昨年秋オープンしたイオンモール須坂からの届け出件数が