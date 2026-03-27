韓国の俳優チソンが昨年開催したファンミーティング『2025 JISUNG FANMEETING IN JAPAN : Just Say』が、あす28日（後9：00〜）にCS衛星劇場でテレビ初放送される。【写真】イベントでファンとの交流を楽しんだチソン韓国ドラマ『キルミー・ヒールミー』『被告人』など数々の大ヒットドラマに主演し、最新作『二度目の裁判』も話題のチソン。同イベントは昨年10月12日に品川きゅりあんで開催された。ファンからの質問に答えた