タレントのイモトアヤコ（40）が27日、都内で行われた『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』初日舞台あいさつに登壇。映画のアフレコ前日まで役を間違えていたことを明かした。【集合ショット】かわいすぎる！トーマスを囲んでにっこり笑顔の木村佳乃＆イモトアヤコ本作でトップハム・ハット卿が運転するレール点検車・ウィンストンの声を担当するイモトだったが、トップハム・ハット卿を演じる