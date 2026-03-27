リニア中央新幹線の静岡工区を巡り、静岡県の専門部会がJR東海の対応策を了承したことを受け、金子恭之国土交通相は27日の記者会見で「技術的な対話の完了という大きな節目を迎えた」と述べた。着工に向けた今後のJR東海の手続きについて「丁寧かつスピード感を持って進むことを期待する」と求めた。県はこれまで、リニア関連工事で大井川の流量が減少するなどと懸念し、着工を認めてこなかった。国交省は県とJR東海の対話を促