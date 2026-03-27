犬の意欲を高める『褒め方』５選 本記事では、犬の意欲を高める『褒め方』を解説します。どんなポイントを押さえながら褒めると、愛犬がモチベーションを高く維持しながらトレーニングに取り組めるのか、チェックしていきましょう。 1.良い行動の直後3秒以内に褒める 愛犬がトレーニングに成功した時や飼い主の指示に従えた時など、良い行動をしたときは、直後3秒以内に褒めてください。すぐに褒めるのが重