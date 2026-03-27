「中川天塩道路」の計画が前進国土交通省北海道開発局は2026年3月23日、札幌市内で社会資本整備審議会道路分科会北海道地方小委員会を開催し、国道40号バイパス「中川天塩（てしお）道路」の新規採択時評価を行い、2026年度の新規事業化を妥当としました。【新規事業化へ】「中川天塩道路」の計画ルートを見る（地図と写真）中川天塩道路は、北海道の中川町と天塩町を結ぶ計画延長20.7kmの自動車専用道路です。3月22日に開通し