シャオミ・ジャパンは、シャオミ創立16周年を記念した「Xiaomi Fan Festival」を開催する。期間は3月31日～4月10日。期間中はシャオミ製品が最大36％割引となるほか、購入特典の進呈や抽選会、SNSキャンペーンなどが実施される。 最大36％割引の特別セール シャオミ公式サイトおよび直営店「Xiaomi Store」では、スマートフォンやタブレット、イヤホン、生活家電など、さまざまな製品を特別価