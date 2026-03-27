桜海老の香ばしさと春キャベツのやさしい甘みをぎゅっと閉じ込めた、春にぴったりのワンパンパスタのレシピをご紹介します。桜海老の旨みを引き立てる和風顆粒だしを加えた、ほんのり和風のオイルベースで、飽きのこない味わいに仕上げました。材料も手順もシンプルで手軽に作れるので、ランチに特におすすめです。【詳細】他の記事はこちら春キャベツと桜海老のパスタを作るのにかかる時間約25分春キャベツと桜海老のパスタのカロ