マンガアプリ「comico」にて初開催された「comico WEBTOON BL漫画賞」の受賞結果が3月26日に発表された。 【写真】「comico WEBTOON BL漫画賞」受賞作品を見る 「comico WEBTOON BL漫画賞」では、2025年10月15日から2026年1月15日（木）までの期間、BLを題材にした30コマ以上の読切のWEBTOONを募集。このたびcomico編集部による厳正な審査の結果、準グランプリには織生の『Transfusion－トランスフュージョンʌ