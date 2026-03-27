ダイソーで見つけた『ラバーバンド（シンプル）』が、想像以上に優秀で驚きました！シンプルなラバー素材のバンドなのですが、丈夫でグリップ力があるのが特徴。キーホルダーの持ち運びに便利です！金具よりも着脱しやすく、指先を傷つけにくい点が嬉しいポイント。ケーブルをまとめるのにも重宝しますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ラバーバンド（シンプル）価格：￥110（税込）サイズ（約）：15cm対応サイズ：幅1