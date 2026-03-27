東急不動産と東急リゾーツ＆ステイは、「東急ステイ渋谷 恵比寿」を3月17日に開業した。客室はリビング＆ダイニング付きを含む5タイプ全77室。内装には自然素材と煉瓦意匠を取り入れ、洗濯乾燥機と蓼科のカラマツ間伐材由来アロマとラベンダー精油を使ったオリジナル洗濯洗剤を備えた。またウェルカムドリンクとして、紅茶専門店THESIERと開発したオリジナルティーバッグ2種やSS＆Wと開発した恵比寿オリジナルコーヒーを提供する。