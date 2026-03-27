政府は、観光立国推進基本法に基づき、新たな「観光立国推進基本計画」（第5次）を閣議決定した。2026年度から2030年度までの5年間を計画期間として、基本方針は3本柱で構成される。「インバウンドの戦略的な誘客と住民生活の質の確保との両立」では、地方誘客の推進を通じたオーバーツーリズム対策の強化などが含まれる。さらに、「国内交流・アウトバウンド拡大」では、休暇の分散・旅行需要の平準化による国内交流拡大や、パス