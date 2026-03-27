楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で「最高級宿スペシャルオファー」を3月25日午前10時から4月15日午前9時59分まで開催する。対象施設では特別プランを設定するほか、クーポンの併用で最大30％を割り引く。対象施設は、マンダリンオリエンタル東京、パレスホテル東京、セルリアンタワー東急ホテル、アンダーズ東京、センタラグランドホテル大阪、大阪マリオット都ホテルなど、全国に設定されている。