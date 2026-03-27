デンタルフロスを使用する方が増えていますが、実は苦手意識がある筆者…。指に巻き付けて使う上、ちょっとしたテクニックも必要なので上手く扱えずにいました。そんな中、セリアで便利な商品を発見！フロスと歯間ブラシが一体になったアイテムで、しっかりとケアできる優れもの。形状も秀逸で使い心地が良いですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：2wayソフト歯間フロス価格：￥110（税込）入り数：13本販売ショップ：