マネックス証券は、「dポイント」および「マネックスポイント」を利用した投資信託の積立（投信つみたて）サービスを開始した。 ポイントで投信の買付け スポット買付に加えて、新たに積立設定でのポイント利用に対応した。毎月自動でポイントのみを利用して国内公募株式型投資信託の買付ができる。 利用できるポイントはdポイントとマネックスポイントの2種類で、dポイントは期間・用途限定ポイントも投資