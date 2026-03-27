Netflixは、4月に配信開始する作品を発表した。 WBCの舞台裏に迫るドキュメンタリー作品「戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」に加え、戸田恵梨香主演で占い師・細木数子の波乱の人生を描く「地獄に堕ちるわよ」、柳楽優弥や松村北斗ら出演のクライムエンターテインメント「九条の大罪」といった注目作を配信する。 「戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」4月