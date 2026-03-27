Google（グーグル）は、「検索Live」を3月27日に提供開始した。スマートフォン向けの「Google」アプリの検索バーの下部にある「ライブ」アイコンをタップすると利用できる。 「検索Live」は、カメラに映っているものを認識してリアルタイムで対話形式で質問に答えるほか、さらに深く掘り下げるためのURLを表示する。 また、「Google レンズ」でカメラをかざした状態からも「検索Live」を利用でき