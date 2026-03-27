リーズで出場機会の確保に苦しんでいる日本代表MF田中碧について、地元メディアが大きな関心を寄せている。現地時間26日、イギリスメディア『MOTLeedsNews』が伝えた。2024年8月にデュッセルドルフから完全移籍でリーズに加入した田中は、加入初年度にチームのEFLチャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）優勝に貢献。2025−26シーズンからは自身のキャリアで初めてとなるプレミアリーグ（同1部リーグ）に挑戦することにな