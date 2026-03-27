レモネードの売り上げを小児がん支援に役立てている山形県内のボランティアサークルが、きのう（２６日）会見を開き、新年度は、より多くの人に取り組みを知ってもらう活動に力を入れると発表しました。 【写真を見る】レモネードの売り上げを小児がん支援に新年度は取り組み知ってもらう活動に注力（山形） きのう天童市で記者会見を開いたのは、県内のボランティアサークル「山形Ｍａｋｅ（メӦ