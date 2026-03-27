ヴァンフォーレ甲府は27日、2025シーズン限りで現役を引退した柏好文氏がクラブアンバサダーに就任したことをクラブ公式サイト上で発表した。甲府のクラブ公式サイトは「このたび、ホームタウン富士川町（旧増穂町）出身で昨年現役を引退した、クラブOBの柏好文氏がクラブアンバサダーに就任致しましたので、お知らせいたします」と発表。「なお、柏氏のクラブアンバサダー就任は、石原克哉氏、橋爪勇樹氏、小椋祥平氏、ハーフ