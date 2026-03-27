27日の広島県は全般に晴れて、日差しがたっぷりでしょう。最高気温は２０度前後で、昼間は上着いらずの暖かさとなる見込みです。週間予報です。28日土曜から日曜もだいたい晴れて、4月並みの陽気でしょう。月曜から火曜は雨が降る見込みです。【2026年3月27日放送】