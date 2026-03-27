M!LKの山中柔太朗さんは3月26日、自身のInstagramを更新。ポップアップイベントに参加した際のソロショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】「PRADAが似合う男すぎる」「どの角度も美しすぎて滅」「顔面国宝ですか？？」山中さんは「プラダ ビューティ マーケットポップアップイベント in表参道ヒルズ」とつづり、6枚の写真を投稿。イタリアのファッションブランド「PRADA（プラダ）」のポップアップイベントに参加した際