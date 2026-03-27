韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは3月26日、自身のInstagramを更新。28歳の誕生日を報告すると共に、パジャマ姿などのプライベートショットを披露しました。【写真】宮脇咲良のかわいいパジャマ姿「いつまでも応援してるよ」宮脇さんは「実は、28歳になってました」とつづり、6枚の写真を投稿しました。1〜4枚目では白を基調としたパジャマ姿の自撮りを披露。特に、3枚目では、ショートパンツ姿で“あぐら”を