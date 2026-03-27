ドジャースの新打線を引っ張る大谷(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間3月26日、今季開幕戦となるダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場した。【動画】MLB公式がフォーカスしたトラウトとの絆大谷翔平が「センパイに敬意を払う」実際の映像初回の今季最初の打席で強烈な右前打で出塁したが、後続が打ち取られて無得点に終わっている。3回一死の2打席は左直に打ち取られた。3−2で迎えた5回の第3打席は四